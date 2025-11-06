Jurčević za SK: Nije me iznenadio Dinamov poraz od Celte, ovo je po meni puno veći problem

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Prvi poraz Dinama te prekid pozitivnog niza rezultata u Europi ove sezone (dvije pobjede i jedan remi) je za Sportklub analizirao Nikola Jurčević.

Kako ste vidjeli uvjerljivu pobjedu Celte na Maksimiru?

“Rekao bih da je to težak poraz za Dinamo na Maksimiru. Dugo nije bio poražen na ovakav način. Od početka bio je inferioran, a Celta je izdominirala. Ako želiš biti uspješan protiv bilo koga iz lige Petice, moraš imati kompletnu momčad na maksimumu. Večeras nije bio slučaj s Dinamom, a nakon poraza od Vukovara došlo je do manjka samopouzdanja i nervoze. Vodeći gol Celte usmjerio je utakmicu i tu je sve krenulo naopako za Dinamo.”

Dinamo je prekinuo niz od tri uzastopne utakmice bez poraza u Europi, a Celta je upisala petu pobjedu zaredom u svim natjecanjima (ovo je bila osma utakmica u nizu bez poraza).

“Celta je iz lige Petice i ima izvanrednu kvalitetu u tehničkom smislu. S igrom i sigurnosti u pasu te dodavanju se nametnula, a Dinamo nije imao prave izglede. Vidjela se razlika u kvaliteti, a Dinamo nije na svojoj potrebnoj razini. U zadnjih mjesec dana Dinamo je u laganom padu, a Celta se diže i nalazi se u boljoj formi.”

Mora se okrenuti prvenstvu i hvatanju Hajduka koji ima bod prednosti. Slijedi gostovanje u Puli koje je znalo biti teško. Neće biti lako jer Istra može biti izrazito neugodna.

“Što se Europe tiče, Dinamo je u dosta dobroj situaciji i ima realne izglede da se plasira dalje jer ima dovoljnu zalihu osvojenih bodova. Međutim, najvažnija je borba za naslov prvaka. Hajduk se pokazao kao ozbiljan konkurent, a Dinamo je pokazao višu ranjivost u HNL-u nego što smo svi skupa očekivali ako pogledamo poraze od ekipa kojima se nismo nadali. Nevjerojatno važna utakmica, a tri boda su jako bitna kako bi se prije stanke smirila negativna energija koja se uvukla u momčad.”

Je li vas ranjivost Dinama iznenadila?

“Nije me toliko iznenadila što se Europe tiče. Celta je momčad koja igra u ozbiljnoj ligi i dosta teško joj je parirati. Mene je iznenadila ranjivost u prvenstvu u kojem sam očekivao suverenost i da će biti uvjerljiv.”

Može li Dinamo biti zadovoljan sa 7 bodova s obzirom da je već odigrano 50% u Europa ligi i može li prezimiti?

“Ima realnu šansu da ode dalje, ali bit će vrlo teško ako se pogleda raspored s obzirom da slijede Lille i Betis koji imaju jako dobru kvalitetu. Midtjylland igra izvanredno u zadnje vrijeme i mislim da je FCSB manje kvalitetan od Dinama.”