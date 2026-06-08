Norveški izbornik prozvao škotskog: ‘To je neprofesionalno, radili smo na tome mjesecima’

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xGonzalesxPhoto/KetilxMartinsenx via Guliver Image

Nekoliko dana uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi u Sjevernoj Karolini odvila se drama između dvije reprezentacije koje će sudjelovati na Mundijalu.

Riječ je o ekipama Škotske i Norveške koje svoj kamp imaju u Sjevernoj Karolini. Oni su trebali odigrati prijateljsku utakmicu u trening kampu kao provjeru za Svjetsko prvenstvo.

No, škotski izbornik Steve Clarke odlučio je otkazati taj susret zbog ozljeda u njegovoj reprezentaciji. S tom odlukom nije bio zadovoljan norveški izbornik Stale Solbakken:

“Oni nisu otkazali ovu utakmicu zbog ozljeda s posljednjeg treninga. Neprofesionalno je što me nije nazvao njihov izbornik nego voditelj reprezentacije. To je razočaravajuće i zbog te odluke smo se morali prilagoditi u prijateljskoj utakmici s Marokom.

Radili smo na ovoj utakmici mjesecima i sramotno je što su otkazali susret samo nekoliko dana prije odigravanja.”

Škotska i Norveška vraćaju se na Svjetsko prvenstvo nakon 28 godina pauze, a zanimljivo je da su te 1998. godine igrali međusobno u skupini.

Ove godine ih ždijeb ipak nije spojio u istu skupinu pa će tako Škoti biti u skupini C s Brazilom, Marokom i Haitijem dok će Norvežani u skupini I snage odmjeriti s Francuskom, Senegalom i Irakom.