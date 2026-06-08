Najboljem afričkom sucu uoči Svjetskog prvenstva odbijen ulazak u SAD

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(AP Photo/Mosa'ab Elshamy) via Guliver Image

Somalijski nogometni sudac Omar Abdulkadir Artan, kojeg je FIFA uvrstila među suce za predstojeće Svjetsko prvenstvo, nije uspio ući u Sjedinjene Američke Države nakon dolaska u zemlju. Premda je nakon dugotrajne procedure ishodio potrebnu vizu, za razliku od ostalih afričkih službenih osoba, na američkoj granici naišao je na probleme.

Artan, koji je nedavno proglašen najboljim afričkim sucem za 2025. godinu, zadržan je u zračnoj luci te je potom vraćen u Tursku, bez službenog objašnjenja razloga takve odluke. Informacija se ubrzo proširila društvenim mrežama, gdje je navedeno da mu nije pruženo jasno obrazloženje zbog čega mu je ulazak odbijen.

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“Vrhunskom afričkom sucu Omaru Abdulkadiru Artanu odbijen je ulazak u Sjedinjene Države nakon dolaska na Svjetsko prvenstvo 2026. Vraćen je u Tursku, bez jasnog razloga”, prenosi The Daily Somalia na platformi X.

BREAKING: Somali football referee Omar Abdulkadir Artan was denied entry into the United States and returned to Istanbul on Monday after being stopped at Miami International Airport, according to sources within the Somali Football Federation. The Somali Embassy in Nairobi said… pic.twitter.com/WNYv6pxJut — The Daily Somalia (@TheDailySomalia) June 8, 2026

Somalija se nalazi među državama čiji građani podliježu posebnim ograničenjima pri ulasku u SAD. Većina somalijskih državljana ne može dobiti određene vrste viza, osim u iznimnim slučajevima, poput diplomatskih misija ili situacija koje američke vlasti procijene važnima za nacionalni interes.