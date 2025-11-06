Navijači Dinama nezadovoljni: ‘Primalo se i devet golova, ali nije djelovalo ovako jalovo’

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Dinamo je teško poražen od Celte u 4. kolu Europske lige...

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), “Modri” su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.

Nakon utakmice, nižu se reakcije navijača Dinama ispod objave na službenoj Facebook stranici zagrebačkog kluba. U nastavku donosimo neke od komentara koji su prikupili najviše reakcija: