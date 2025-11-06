Navijači Dinama nezadovoljni: ‘Primalo se i devet golova, ali nije djelovalo ovako jalovo’

Dinamo je teško poražen od Celte u 4. kolu Europske lige...
U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.
Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), “Modri” su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.
Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.
Nakon utakmice, nižu se reakcije navijača Dinama ispod objave na službenoj Facebook stranici zagrebačkog kluba. U nastavku donosimo neke od komentara koji su prikupili najviše reakcija:
- “Najgore kaj bu i protiv Istre izveo isti početni sastav…”
- “Ja sam laik…ali nije li 0-3 protiv kluba iz La Lige na poluvremenu prilika da u drugom vidimo Mudražiju, Soldu, Mikića, Varelu pa i Filipovića, a ne neke poluozlijeđene bitne igrače, kad ako ne tad? Svaka čast navijačima i Bakraru na trudu, čovjek je najviše pokazao ove polusezone s obzirom na minutažu”
- “Primalo se i 9 ali nije djelovalo ovako jalovo”
- “Ne ide već dugo……zovite Bjelicu, samo to ću reći.”
- “Čabraja, Sopić, Jakirović, izbor je velik!”
- “Svaka čast navijačima. Ovako bodriti svih 90 minuta ekipu bez volje, energije i želje je stvarno divljenja vrijedno. Nazovi igru, igrače, trenera neću komentirati. Žali Bože riječi”
- “Ne ide nama već dugo, samo je Celta naplatila. Kova odlazi”
- “Neka vas je stid i sram”
- “Bobanov EGO ne može Kovačeviću dati otkaz, ali Kovačeviću ako imaš malo morala DAJ OTKAZ i spasi Dinamo.”
- “Dinamo igra sporo, bez ideje i bez karaktera. To nije nivo kluba. Kovačević mora otići.”
- “Dakle, koliko je nas trener nesposoban, nekompetentan, nema skauting, nema svlačionicu (tako izgleda), je dokaz postavljanje KTC-a na beka protiv Zaragoze. Tko imalo prati nogomet zna kakav je igrac Bryan Zaragoza, a ti stavis KTC-a nasuprot. Jesi li normalan? Pa ova Celta se nije niti trebala pripremati za Dinamo jer su znali da Dinamo nema plan B ili bilo kakvu rezervu. Kao trener vraća klub u prosjek, tamo gdje je on trenutno.”
