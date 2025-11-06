UŽIVO / DINAMO – CELTA 0:1 Dinamo izdržao tek tri minute, Španjolci vode i silovito napadaju

Dinamo od 18:45 na Maksimiru dočekuje Celtu Vigo u četvrtom kolu Europa lige. Svjesni su snage protivnika i Bad Blue Boysi, koji su putem svojih kanala pozvali sve navijače da na sjever dođu najkasnije pola sata prije utakmice i da se svi obuku u tamne boje, po mogućnosti crnu i Dinamovu plavu.