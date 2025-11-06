UŽIVO / DINAMO – CELTA 0:1 Dinamo izdržao tek tri minute, Španjolci vode i silovito napadaju

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 4. kolu Europske lige u Maksimiru dočekuju španjolsku Celtu iz Viga. Modri su osvojili 7 bodova u dosadašnjem djelu natjecanja, dok Celta ima bod manje. Zanimljivo je da španjolski prvoligaš stiže u Zagreb s nizom od sedam utakmica bez poraza u svim natjecanjima, a u posljednje četiri utakmice ima isto toliki i broj pobjeda. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sportklubu
Duran zabio za Celtu
3'
Aspas je podvalio loptu za Durana koji je iz prvog udarca postigao gol
Počela je utakmica
1
Uoči utakmice je odana počast nedavno preminuloj Dinamovoj legendi Rudolfu Belinu.
Stigli sastavi
DINAMO: Nevistić - Theophile-Catherine, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Kulenović, Hoxha
CELTA: Villar - Rodriguez, Starfelt, Dominguez, Ristić - Aspas, Beltran, Roman - El-Abdellaoui, Duran, Zaragoza
Boban će sjesti s čelnicima Celte
Dinamov predsjednik Zvonimir Boban u četvrtak se sastaje s delegacijom Celte Vigo uoči utakmice Europske lige u Zagrebu, što je ujedno njegov ponovni susret sa španjolskim prvoligašem za koji je igrao prije 24 godine.https://sportklub.n1info.hr/nogomet/boban-se-nakon-24-godine-susrece-s-klubom-gdje-je-objesio-kopacke-o-klin/
Evo što poručuju Bad Blue Boysi uoči susreta sa Celtom!
Dinamo od 18:45 na Maksimiru dočekuje Celtu Vigo u četvrtom kolu Europa lige. Svjesni su snage protivnika i Bad Blue Boysi, koji su putem svojih kanala pozvali sve navijače da na sjever dođu najkasnije pola sata prije utakmice i da se svi obuku u tamne boje, po mogućnosti crnu i Dinamovu plavu.
Kovačević promijenio početni sastav u zadnji tren
Dinamo od 18:45 dočekuje Celtu Vigo u utakmici četvrtog kola Europa lige. Modri strateg ima dosta problema s ozljedama.
Brekalo za SK: Celta ima napadača poput Petkovića
Celta u Maksimiru bit će ozbiljan test kvalitete ove Dinamove momčadi i njezinih mogućnosti, smatra povremeni reprezentativac Hrvatske Josip Brekalo koji se iz Španjolske javio za Sport Klub.
Kovačević: ‘Celta je u formi baš sad, kad ne treba’
Dinamo se trenutno nalazi na četvrtom mjestu sa sedam bodova i u susret ulazi nakon pobjede nad Rijekom u SHNL-u. Španjolci u Europi imaju bod manje i na devetom su mjestu, s tim da imaju četiri pobjede zaredom u svim natjecanjima te ne pamte poraz više od mjesec dana.
Susret su pred novinarima najavili Mario Kovačević i Sandro Kulenović:
Što kažu kladionice?
Kladionice su stavile isti koeficijent na pobjedu Dinama i njegovih gostiju
Pobjeda Dinama - 2.80
Remi - 3.40
Pobjeda Celte - 2.80
Tko nedostaje?
Španjolski klub će u Zagrebu biti oslabljen neigranjem vratara Ionuta Andreia Radua koji je u nedjelju ozlijedio palac desne ruke. Rumunjski reprezentativac je ove sezone branio u svim utakmicama Celte, osim prije pet dana u španjolskom Kupu kralja. Tada je u pobjedi od 2:0 nad šestoligašem Puertom da Vegom branio 28-godišnji Ivan Villar, čiji se nastup očekuje i danas.
