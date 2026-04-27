Dalić se oglasio oko Modrićeve ozljede: On će učiniti sve da bude spreman za SP

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, podvrgnut je operativnom zahvatu na lijevoj jagodičnoj kosti koja je stradala u zračnom dvoboju s igračem Juventusa Manuelom Locatellijem tijekom prvenstvene utakmice 34. kola Serie A u Milanu.

Poslije utakmice, Modrić je napravio potrebne pretrage nakon kojih je ustanovljena fraktura lijeve jagodične kosti koja je uspješno sanirana u ponedjeljak operativnim zahvatom. Liječnička služba hrvatske reprezentacije od prvog je trenutka u stalnom kontaktu s liječnicima Milana i kapetanom Vatrenih, kao i stručni stožer na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem.

“U stalnim smo kontaktima s liječničkom službom Milana te ćemo u koordinaciji s njima i u dogovoru s Lukom pomno pratiti tijek njegova oporavka, a prema dosadašnjim iskustvima s ovakvim ozljedama, vjerujemo da će kapetan biti spreman za nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu”, rekao je liječnik reprezentacije dr. Tomislav Vlahović.

Izbornik Zlatko Dalić čuo se s Modrićem i poželio mu brzi oporavak.

“Razgovarao sam s Lukom, poželio mu uspješnu operaciju i naravno kvalitetan i što brži oporavak. Siguran sam da će Luka učiniti sve kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo, a mi ćemo mu u tomu biti maksimalna podrška. Siguran sam da će oporavak teći prema planu i da će nas Luka kao kapetan povesti na još jednom velikom natjecanju ovog ljeta”, rekao je izbornik Vatrenih.