Ibrahimović: ‘Navijat ću za Hrvatsku, a njihov suparnik bit će vreća za napucavanje’

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AP Photo/Antonio Calanni, File via Guliver

Svjetsko nogometno prvenstvo tek je počelo, a Zlatan Ibrahimović već je privukao veliku pozornost javnosti svojim otvorenim prognozama.

Tijekom uvodne emisije na FOX Sportsu, gdje sudjeluje kao stručni komentator, bivši švedski reprezentativac odgovorio je na pitanje koja mu je skupina najviše zapela za oko na ovom turniru.

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Bez puno razmišljanja izabrao je skupinu L. Iz nje je odmah izdvojio glavne favorite, ali je i jednu reprezentaciju bez zadrške nazvao potpunim autsajderom i “vrećom za udaranje”.

“Imamo Englesku. Vraća li se nogomet kući? Vidjet ćemo. Imamo Hrvatsku. Imam korijene iz Hrvatske, tako da ih podržavam na ovom turniru. Imamo Ganu. Velik talent, vidjet ćemo što će pokazati. Imamo Panamu. Nažalost, mislim da će u ovoj skupini oni biti vreća za napucavanje.”

Ibrahimović smatra kako će se Engleska i Hrvatska voditi izravnu bitku za prvo mjesto u skupini, dok bi im Gana eventualno mogla pomrsiti račune i otkinuti pokoji bod. S druge strane, u reprezentaciju Paname nema nimalo povjerenja te ih ne vidi kao ozbiljnog kandidata za prolazak u iduću fazu natjecanja.

Skupina L okuplja iznimno snažne momčadi, predvođene Engleskom i Hrvatskom, koja iza sebe ima srebro iz 2018. i broncu iz 2022. godine. Uz njih su tu nepredvidivi afrički predstavnik Gana te Panama iz zone CONCACAF-a. Engleska trenutačno drži četvrto mjesto na FIFA-inoj ljestvici, Hrvatska se nalazi na 11. poziciji, dok Panama zauzima 34. mjesto.

Engleska reprezentacija, pod vodstvom Thomasa Tuchela, otvorit će turnir upravo velikim derbijem protiv Hrvatske 17. lipnja. Bit će to repriza nezaboravnog polufinala Svjetskog prvenstva iz 2018. godine koje je pripalo Vatrenima nakon produžetaka, a Ibrahimović upravo taj susret vidi kao ključan za konačan rasplet u ovoj skupini.

Ibrahimović je tijekom karijere postigao više od 560 pogodaka, što ga svrstava među 15 najboljih strijelaca svih vremena, osvojio je 34 velika trofeja te nastupao za velikane poput Ajaxa, Juventusa, Intera, Barcelone, AC Milana, PSG-a i Manchester Uniteda. Umirovio se 2023. godine kao najbolji strijelac u povijesti švedske reprezentacije sa 62 pogotka.