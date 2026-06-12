VIDEO / Legendarni Vaha pred okršaj BiH s Kanadom otkrio što može odlučiti utakmicu: ‘Bit će vrlo neizvjesno’

Iskusni stručnjak naglašava kako bi eventualna pobjeda protiv Kanade mogla usmjeriti Zmajeve prema nokaut fazi.

“Prva utakmica daje samopouzdanje. Ako pobijedite, otvara vam se put prema plasmanu dalje. Zato je njezina važnost golema.“

Iako priznaje da ne prati detaljno ni jednu ni drugu reprezentaciju, Vaha očekuje iznimno neizvjestan susret.

“Ne poznajem dovoljno ni našu momčad ni Kanađane da bih mogao govoriti o nekim detaljima. Obje reprezentacije imaju ulogu autsajdera na ovom prvenstvu. Kanada igra pred svojom publikom i sigurno će imati veliku podršku s tribina, ali vjerujem da će i naši navijači biti vrlo brojni.“

Prema njegovim riječima, ovakve utakmice često odlučuju sitnice.

“Bit će to vrlo neizvjesna utakmica. Malo sreće, malo koncentracije, neki detalj, jedna pogreška ili jedan dobar potez mogu odlučiti pobjednika. Zato treba ući s mnogo ambicije i učiniti sve da se utakmica dobije.“

Halilhodžić smatra da Bosna i Hercegovina ima razloga za optimizam kada je riječ o prolasku skupine.

“Mislim da ova reprezentacija ima realne šanse proći dalje. Sam odlazak na Svjetsko prvenstvo već je velik uspjeh, ali ne treba se time zadovoljiti. Treba imati ambiciju. Skupina nije nepremostiva i vjerujem da Bosna i Hercegovina može izboriti plasman u sljedeću fazu natjecanja“, rekao je Vaha za N1.

Riječi jednog od najvećih trenera koje je Bosna i Hercegovina ikada imala zasigurno će dodatno ohrabriti navijače uoči večerašnjeg dvoboja u Torontu, gdje Zmajevi nakon 12 godina ponovno kreću u borbu na najvećoj nogometnoj pozornici.