Kovač dobio pojačanje iz Chelseaja

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Njemački prvoligaš Borussia Dortmund dovela je iz Chelseaja engleskog veznjaka Carneya Chukwuemeku s kojim je potpisala ugovor do 2030. godine, objavio je bundesligaški klub u utorak.

Borussija je s mladim engleskim reprezentativcem do 21 godinu potpisala ugovor vrijedan 25 milijuna eura.

Chukwuemeki je Borussija poznata jer je drugi dio prošle sezone bio tamo na posudbi. Tada je odigrao 17 utakmica u svim natjecanjima i zabio jedan gol iako su ga pratile ozljede.

Rođen u Austriji, Chukwuemeka je kao dijete otišao u Veliku Britaniju i nogomet je počeo igrati u Aston Villi prije nego je potpisao za Chelsea 2022.

Dortmund, koji je u utorak objavio da je produljio ugovor s bivšim hrvatskim izbornikom Nikom Kovačem do 2027., ovo je ljeto doveo i Jobea Bellinghama iz Sunderlanda i Yana Coutoa iz Manchester Cityja.