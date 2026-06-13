As: ‘Modrić je odbio bogate ponude, nema motivacije za nastavak karijere’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Budućnost Luke Modrića i u španjolskim medijima je zastupljena tema, a svoje mišljenje o odluci hrvatskog kapetana o nastavku karijere sada je dao i dobro upućeni španjolski As.

“Pred nama su posljednji plesovi hrvatskog kapetana”, predviđa novinar José Félix Díaz za ugledni španjolski medij.

As ističe da Modriću za nekoliko dana istječe ugovor s talijanskim AC Milanom i tvrdi da je njegovo povlačenje iz profesionalnog nogometa bliže je nego ikada.

“Kraj sezone na San Siru nije prošao idealno, a nakon nedavne ozljede lica koja je zahtijevala operativni zahvat, sve je izvjesnije da će predstojeći Mundijal poslužiti kao idealna pozornica za Lukine posljednje majstorije”, pišu uz pojašnjenje:

“Iako je Modrić tijekom proteklih tjedana dobio brojne bogate ponude za nastavak karijere, hrvatski maestro trenutačno ne pronalazi potrebnu motivaciju za igranje nogometa na najvišoj razini.”

Napominju kako konačna odluka ostaje isključivo na njemu, ali i da je jedino sigurno da Milan nema dugoročne planove koji uključuju ostanak hrvatskog veznjaka.

Španjolski mediji ujedno spominju i romantičnu opciju povratka u Real Madrid, klub u kojem je proveo 13 nezaboravnih sezona i postao klupska ikona. Iako se o konkretnim funkcijama još ne raspravlja, obje strane se slažu u jednom – Madrid je Modrićev dom.