Na Svjetskom prvenstvu prvi puta primijenjeno pravilo o pogrešnom identitetu

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AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Američki reprezentativac Tim Ream postao je prvi igrač koji je na SP-u imao koristi od novog pravila, takozvanog pravila o pogrešnom identitetu, koje je ove godine uveo Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB).

Novo pravilo omogućuje sucima da koriste video pomoćnog suca (VAR) kako bi poništili odluke o crvenim i žutim kartonima dodijeljenim pogrešnom igraču. Pravilo je namijenjeno pomoći kada sudac ima zaklonjen pogled na akciju.

U današnjoj utakmici Svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Država i Paragvaja, koju su Amerikanci dobili 4-1, pravilo je koristilo Amerikancu Reamu.

Nizozemski sudac Danny Makkelie isprva je pokazao američkom braniču žuti karton zbog prekršaja nad Miguelom Almironom na utakmici u Los Angelesu. Nakon poziva VAR-a i pregleda snimke, promijenio je odluku i pokazao Paragvajcu žuti karton zbog simulacije.

Ream, koji je s 38 godina postao najstariji Amerikanac koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu, moći će opuštenije nastaviti grupnu fazu Svjetskog prvenstva, a da je dobio žuti karton, samo bi ga još jedan dijelio od suspenzije na jednu utakmicu.