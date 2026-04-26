Jedan Marquez izletio, a drugi slavio u Jerezu!

Álex Márquez prekinuo je impresivan niz Marca Bezzecchija i osvojio Veliku nagradu Španjolske, dok je njegov brat Marc Márquez izletio sa staze već u drugom krugu.
Iza Álexa su završili Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio i Jorge Martín, dok je peti bio Ai Ogura. Johann Zarco neće biti zadovoljan jer nije iskoristio drugo mjesto na startu pa je utrku završio kao sedmi.
Marc Márquez je odličnim startom zadržao vodstvo, dok se Bezzecchi odmah probio ispred Zarca na drugo mjesto. Dobro je krenuo i Martín, ali početak utrke obilježio je potez Álexa Márqueza, koji je najprije prestigao vodećeg u prvenstvu, a zatim i svog brata te preuzeo vrh.
Ubrzo nakon toga Marc Márquez je proklizao u zavoju, izletio na šljunak i završio utrku. Álex je potom ostao sam na čelu ispred dvije Aprilije i Di Giannantonija.
Do kraja utrke postupno je povećavao prednost, dok je Di Giannantonio prijetio Bezzecchiju u borbi za drugo mjesto, ali bez uspjeha. Vozač VR46 momčadi ipak može biti zadovoljan novim podijem. Bezzecchiju je tako prekinut niz od pet pobjeda, iako je zadržao vodstvo u ukupnom poretku.
Dobre vijesti za Apriliu donio je i Martín, koji se nakon ozljeda vratio u formu te se probio s desetog na četvrto mjesto.
Loš dan za Ducati dodatno je potvrdio Francesco Bagnaia, koji je s devetog mjesta pao na 21., a zatim u 14. krugu i odustao, pa je momčad ostala bez bodova.
Álex Márquez tako je nastavio pobjednički niz iz prošle sezone, kada je također slavio na domaćoj stazi.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare