VIDEO / Šok u Španjolskoj: Marc Marquez doživio novi težak pad!

Glavni adut tvorničke momčadi Ducatija najprije je izgubio vodeću poziciju, a prestigao ga je mlađi brat Álex Márquez, vozač Gresinija, koji se potom odvojio od trofejnijeg brata.

Prilikom ulaska u zavoj 33-godišnjak iz Cervere zakačio je rubnik i izgubio kontrolu nad motociklom. Nije bilo kontakta ni s Álexom ni s ostalim vozačima iza njega.

Najvažnije je da je Márquez odmah ustao i samostalno napustio stazu nakon pada, iako je njegov motocikl pretrpio velika oštećenja, posebno na prednjem dijelu.

Márquez je pao i u sprint utrci dan ranije, no tada šteta na motociklu nije bila ni približno velika, a uspio je napraviti preokret i pobijediti.

Ovaj incident veliki je udarac za Ducati, a publika u Jerezu reagirala je glasnim uzdahom nevjerice nakon što je branitelj naslova završio utrku na domaćoj stazi.