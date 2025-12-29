Barakude oduševile u oproštaju od Rotterdama, pala je moćna Mađarska

Podijeli :

AP Photo/Lee Jin-man via Guliver Images

U završnom, trećem kolu pripremnog turnira u Rotterdamu hrvatska vaterpolska reprezentacija pružila je jednu od najuvjerljivijih partija u posljednje vrijeme, svladavši aktualnog svjetskog viceprvaka Mađarsku s visokih 13:7 (0:2, 4:3, 5:1, 4:1).

Ovakva pobjeda protiv protivnika takve reputacije rijetko se viđa, a dodatnu težinu ima činjenica da je to već druga uzastopna pobjeda Barakuda nad Mađarima, nakon slavlja u Szegedu.

Nakon početnog zaostatka, bilo je ključno probiti suparničku obranu i postići prvi pogodak, nakon čega se hrvatska igra u potpunosti razigrala. Temelj pobjede bila je čvrsta i organizirana obrana, posebno u situacijama s igračem manje, sjajne intervencije vratara Marka Bijača u drugom dijelu susreta, ali i brzo donošenje odluka u napadu.

Uvod utakmice protekao je bez pogodaka sve do pete minute, kada je Mađarska povela golom Kovácsa. Hrvatska je prvu četvrtinu završila bez postignutog pogotka, no suparnik iz toga nije izvukao veliku prednost te je nakon osam minuta bilo tek 2:0. Već od prvih minuta posebno je dobro funkcionirala hrvatska obrana s igračem manje, što potvrđuje i statistika – u prve dvije četvrtine 2/9, a ukupno 4/17.

Prvi hrvatski pogodak postigao je Josip Vrlić iz situacije s igračem više, na asistenciju Harkova, smanjivši na 2:1. Do kraja druge dionice Mađari su održavali prednost od jednog do dva gola (3:1, 4:2, 5:3). Kada je mladi Tatrai minutu prije poluvremena pogodio za 5:3, činilo se da će Mađarska zadržati kontrolu, no to je bio njihov posljednji pogodak u sljedećih sedam i pol minuta.

U tom razdoblju Hrvatska je preuzela inicijativu. Najprije je Fatović smanjio na 5:4, a zatim je uslijedio potpuni preokret. Luka Bukić izjednačio je preciznim udarcem s desne vanjske pozicije, potom je Burić, nakon brze asistencije Fatovića, pogodio s dva metra za prvo hrvatsko vodstvo (6:5). Sredinom treće četvrtine Fatović je ponovno bio asistent, ovaj put Filipu Kržiću za 7:5. Mađarski niz prekinuo je Manhercz golom za 7:6, no pokazalo se da je to bio jedini njihov pogodak u toj dionici. U samoj završnici treće četvrtine Burić je realizirao igrača više za 8:6, a Harkov je tri sekunde prije kraja povećao na 9:6.

U posljednjoj četvrtini u bazenu je praktički postojala samo jedna momčad – Hrvatska. Mađarski izbornik Zsolt Varga pokušao je promjenom vratara, pa je Vogela (devet obrana) zamijenio Csomom, no to nije donijelo pomak. Harkov je realizirao peterac za 10:6, potom je Burić povisio na 11:6, a manje od dvije minute prije kraja Fatović je pogodio za najvećih 12:6. Do kraja su još strijelci bili Vince Varga na jednoj, te Luka Bukić na drugoj strani, za konačnih 13:7.

Izbornik Ivica Tucak za ovaj susret nije koristio Marcelića, Lazića, Biljaku, Jerkovića i Žuvelu, koji su ostali na tribinama.

Ovom utakmicom Barakude su zaključile natjecateljske obveze u kalendarskoj 2025. godini. Povratak u Hrvatsku planiran je za utorak, 30. prosinca, nakon čega će izbornik Tucak igračima dati kratak odmor do novog okupljanja 2. siječnja 2026. u Dubrovniku.