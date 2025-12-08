Tucak okupio Barakude uoči EP-a u Beogradu: ‘Cilj je medalja, imamo nešto lakši put’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Images

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak najavio je početak priprema za Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2026. održati u Beogradu.

”Okupili smo se sinoć, jutros je odrađen prvi trening. Svi su igrači na dispoziciji, izuzev Burića, koji ima obveze s Pro Reccom u talijanskom prvenstvu i on će se priključiti 14. prosinca”, izvijestio je izbornik Ivica Tucak u razgovoru za Novu TV.

Već sljedećeg tjedna dolazi prvi test protiv Mađarske, koja nas je pobijedila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Singapuru.

”Bit ćemo tih 10-ak dana u Zagrebu, bit će ovo malo drugačije pripreme jer su igrači u pravoj formi. Na nama je da tu formu održimo na što je moguće većem nivou. Radit ćemo tehničko-taktičke detalje koje moramo poboljšati u odnosu na Svjetsko prvenstvo. Što se tiče Mađara, sjajno će nam doći te tri utakmice. Nakon toga ćemo napraviti analizu, dva dana ćemo biti u Splitu, kratak odmor za Božić, pa zatim ozbiljniji turnir u Rotterdamu.”

U kakvom je stanju kapetan Marko Bijač koji je propustio dvije zadnje utakmice Jadrana?

”Dobro je, ima sitnih problema s leđima, ali to traje već dugo. Bit će to sanirano i bit će u redu. Dečki su dobro raspoloženi, svi jedva čekamo da počne prvenstvo.”

U Beogradu nas u skupini čekaju Grčka, Slovenija i Gruzija. Nameće se kako je najozbiljniji suparnik Grčka.

”Prvi dojam na grupu je bio dobar. Križamo se s Italijom iz druge grupe. Izbjegli smo ovaj dio ždrijeba sa Španjolskom, Srbijom i Mađarskom. Moramo biti svjesni da je ovo nešto lakši put, ali nema podcjenjivanja. Čak i Gruzija i Rumunjska, su reprezentacije koje su se približile kvalitetom. Ne kažem da nas mogu ozbiljno ugroziti, ali ako ne budemo na 100 posto…”

Očekivanja od reprezentacije su uvijek velika.

”Cilj je uvijek isti – to je odličje. Europsko prvenstvo je prije bila crna mačka za nas, ali sve smo okrenuli i posljednja četiri prvenstva smo dobri i imamo medalje. Vjerujem da će biti paklena atmosfera u Beogradu”, zaključio je Tucak.