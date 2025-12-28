Šok na pripremama za EP – hrvatski vaterpolisti izgubili od Nizozemske

Podijeli :

AP Photo/Lee Jin-man via Guliver Images

U drugom kolu pripremnog turnira u Rotterdamu, u sklopu završnih provjera pred Europsko prvenstvo, hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je od domaćina Nizozemske rezultatom 13:12 (4:4, 1:2, 5:2, 3:4).

Pobjeda je imala dodatnu emotivnu težinu za domaću selekciju jer su Nizozemci uoči susreta organizirali oproštaj za petoricu svojih igrača, kao i za Harryja van der Meera, bivšeg reprezentativca i nekadašnjeg izbornika. U takvom ozračju slavlje protiv Hrvatske došlo im je kao lijep završetak ceremonije.

Izbornik Ivica Tucak za ovaj je susret odlučio rotirati sastav pa su na tribinama ostali vratar Popadić te Pavić, Ćurković, Bašić i Lončar. Cilj stručnog stožera bio je isprobati svih 19 igrača i svima pružiti priliku za igru. Ivan Marcelić branio je u prve dvije četvrtine i upisao sedam obrana, dok je kapetan Marko Bijač u druge dvije dionice skupio pet obrana.

Jedan od ključnih problema hrvatske momčadi bila je slaba realizacija s igračem više (6/15), dok su Nizozemci u tom segmentu bili znatno učinkovitiji (7/11). Tijekom prve dvije i pol četvrtine gledali smo potpuno izjednačenu utakmicu. Domaćin je samo jednom poveo (1:0, peterac Sebastiana Hesselsa), dok su Barakude uglavnom imale minimalnu prednost koju je Nizozemska uspijevala nadoknaditi.

Prijelomni trenuci dogodili su se u drugom dijelu treće četvrtine, kada je Nizozemska prvi put stigla do osjetnije prednosti (9:7), ponovno golom Sebastiana Hesselsa, i to u rijetkoj situaciji s čak trojicom hrvatskih igrača izvan igre. U toj je dionici bilo i ponešto blagonaklonog domaćeg kriterija suđenja, no to nikako ne može biti glavni razlog problema Hrvatske. Napad nije bio dovoljno razrađen, šutevi su često bili neprecizni, a nizozemski vratar Buitenhuis razbranio se s ukupno 13 obrana.

Početkom posljednje četvrtine, šest minuta prije kraja, Nizozemska je otišla na velikih 12:8. Pogodak Benjamina Hesselsa bio je posljedica obrambene nepažnje i lošeg pokrivanja u hrvatskim redovima. Nakon toga Barakude podižu ritam – agresivniji presing u obrani i brža tranzicija u napadu donose povratak u utakmicu. Burić i Fatović pogađaju s vanjskih pozicija za 12:10, a Bijač brani napad s igračem manje, sve u svega dvije minute igre.

Hrvatska je imala i priliku za izjednačenje, no Žuvela je u kontri 3:44 prije kraja pogodio gredu. Ipak, 2:26 do završetka, Josip Vrlić sjajno se snašao s igračem na leđima i smanjio na 12:11. Nada je trajala kratko – 44 sekunde prije kraja de Weerd pogađa s lijevog vanjskog za 13:11. Do kraja je Marko Žuvela tek ublažio poraz.

Ranije istoga dana Mađarska je svladala Tursku 22:15, a hrvatsku reprezentaciju u ponedjeljak, 29. prosinca, očekuje ogled s Mađarskom s početkom u 18 sati.