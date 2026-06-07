Dalić: Bilo je dobrih stvari, ali jedno nas brine

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xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR163078 via Guliver

Zlatko Dalić osvrnuo se na pobjedu protiv Slovenije, naglasivši da se iskristaliziralo na čemu se on i njegov stožer trebaju fokusirati u završnim pripremama prije početka Svjetskog prvenstva.

Izbornik Dalić dao je izjavu za Novu TV nakon što je Hrvatska u posljednjoj pripremnoj utakmici pobijedila Sloveniju rezultatom 2-1 u Varaždinu.

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“Teška utakmica, imali smo u prvom poluvremenu problema s obrambenom tranzicijom zbog njihove brze igri, imali su i dva zicera, to nas brine. I primili smo gol iz naše greške, greške koštaju jako puno i to moramo popraviti. Bitno je da smo pobijedili, ali nismo napravili sve što smo htjeli”, rekao je izbornik i nastavio:

“Htjeli smo dati minutažu igračima, vratiti Kovačića, Modrića i Gvardiola u igru. Gvardiol je igrao cijelu utakmicu, to je plus, Luka i Kova su igrali manje. Bilo je dobrih stvarih, ali i loših koje moramo popraviti. Tehničke greške koje inače nismo radili, sad smo radili i protivnik nam je iz toga prijetio. Imamo još deset dana treninga i to moramo popraviti. Kovačić godinu dana nije igrao nogomet, bio je u ozljedi dva puta. Teško će doći u optimalnu formu, ali on nama treba u nekim situacijama, to je čovjek koji nam uvijek može pomoći. Luka je pauzirao mjesec dana, to ide nabolje, a Joško je odigrao cijelu utakmicu i mislim da smo ga dobili.”

Napadači?

“Imamo tri kvalitetna napadača sličnog stila. Budimir je imao dva zicera, šteta što nije zabio. Ovisno o utakmici, tako ću odlučiti. Zadovoljni smo s ovih deset dana treninga, utakmice su bile bolje, ali popravit ćemo.”

“Marco Pašalić? To je ono što nam fali, brzina i energija, a on to donosi. On i Perišić imaju probojnost i centaršut i to je danas bilo solidno. Baturina i Sučić? Trebaju nam živost i energija, nema dileme oko njih dvojice. Tu su i Luka Sučić, Vlašić, Pašalić… Imamo rješenja, odabrat ćemo najbolje”, zaključio je.