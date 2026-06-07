Slovenski izbornik: Hrvatska je pokazala da može ići daleko, nadam se da će tako biti i sad

Nakon susreta slovenski izbornik Boštjan Cesar istaknuo je zadovoljstvo igrom svoje reprezentacije unatoč porazu.

“Sretan sam kako smo odigrali, dobro smo parirali. Imali smo dosta čistih prilika iz kojih smo morali poentirati. Da smo prvi zabili, otišla bi utakmica u drugom smjeru. Moji igrači su odigrali 95 minuta na visokoj razini. Poraz boli, ali idemo dalje.”

Cesar je naglasio kako želi da Slovenija razvija igru kroz posjed lopte, a ne da se oslanja isključivo na duge lopte.

“Želim da igramo, da držimo loptu, da ne igramo samo na duge lopte. Moramo još puno raditi, to ne ide preko noći, ali smo na dobrom putu.”

Govoreći o Zagrebu, otkrio je koliko mu grad znači.

“Već sam rekao, ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku na SP-u. S dosta igrača sam igrao, poznajem stručni stožer i navijat ću. Hrvatska je neugodna kad prođe grupu, pokazali su da mogu ići daleko, nadam se da će tako biti i sad.”

Dodao je i da je često u hrvatskoj metropoli jer mu je supruga Zagrepčanka te da Zagreb smatra svojim drugim domom.