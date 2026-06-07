Pašalić: Cilj je proći skupinu pa ćemo vidjeti što dalje

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Bosnjakovicx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2-1 (0-0) u Varaždinu, u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike.

Strijelac pobjedničkog pogotka Mario Pašalić bio je strijelac pobjedničkog pogotka u 93. minuti. Za Novu TV je prokomentirao susret i svoju izvedbu.

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“Nakon poraza na Rujevici sada je pozitivnija atmosfera. Mislim da smo dobro igrali unatoč tijesnom rezultatu, kreirali smo dosta šansi. Istina, napravili su nam i par kontri, ali imamo vremena to ispraviti, počevši od pozicioniranja. Napravit ćemo analize, imamo dva sustava, izbornik će odlučiti kako ćemo igrati.”

Zabio je 12. pogodak za reprezentaciju pa otkrio da mu puno znači što je ujedno bio i pobjednički.

“Naravno, puno znači, vratio nam je osmijeh na lice”, rekao je i dodao da će slobodni dan provesti s familijom, a da od nastupa na Svjetskom prvenstvu očekuje najmanje prolaz skupine.Nogo

“Cilj je proći grupu pa ćemo vidjeti što dalje.”