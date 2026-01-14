Hrvatska tenisačica u Manchesteru pobijedila bivšu TOP 30 igračicu svijeta

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver Image

U prvom kolu ITF W50 turnira u engleskom Manchesteru hrvatska tenisačica Lea Bošković igrala je protiv Poljakinje Urszule Radwanske, mlađe sestre nekadašnje druge igračice svijeta Agnieszke Radwanske te ju je pobijedila s 2-0 u setovima.

Bošković je odlično otvorila meč te je ekspresno povela s 2:0. Do kraja seta je uspjela i nadograditi tu svoju prednost te je sa 6:2 osvojila prvi set.

I u drugoj dionici je Bošković rano došla do breaka, ali ga je ovaj put ispustila. No, to je nije omelo da od zaostatka 2:1 osvoji četiri gema u nizu za 5:2 i servis za meč. Nije tada Zagrepčanka zadržala mirnoću te je dopustila Poljakinji, koja je nekad bila 29. na svijetu, da se vrati u susret.

Ipak, Radwanskin povratak nije bio dugog vijeka jer je Bošković kod 5:3 napravila novi break te je sa 6:2, 6:3 ostvarila pobjedu s kojom je izborila drugo kolo. Tamo će igrati protiv Cipranke Raluce Georgiane Serban.

Treba spomenuti da je u prvom kolu ITF turnira koji se igra u turskoj Antalyji pobjedu upisala Dubrovkinja Lucija Ćirić Bagarić. Ona je s 2-0 u setovima (6:4, 6:0) slavila protiv 19-godišnje Barbore Michalkove. U drugom kolu je čeka Ruskinja Alexandra Shubladze, a Dubrovnkinja je aktualna i u parovima. Tamo je već izborila četvrtfinale, a prošlog tjedna je u istom gradu i osvojila naslov s Francescom Pace.

Hrvatska tenisačica dominira u Turskoj: Upisala je petu uzastopnu pobjedu

Na istom turniru nastupa i Tena Lukas koja je sa 6:3, 6:3 u prvom kolu slavila protiv Andree Prisacariu.