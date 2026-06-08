VIDEO / Čekali ih satima: Navijači priredili dirljiv doček Džeki i društvu u Torontu

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je iz St. Louisa u Toronto, a igrači su i u ovom gradu dočekani uz predivnu atmosferu i veliku podršku.

Nekoliko desetaka navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine okupilo se na nadvožnjaku iznad autoceste kojom se s aerodroma ulazi prema gradu i hotelu u kojem će biti smještena reprezentacija. Uz zastave i pjesmu, okupljenima nije smetalo što su na pozicijama proveli nekoliko sati samo kako bi vidjeli prolazak timskog autobusa koji je trajao svega nekoliko sekundi.

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Inače, izabranici Sergeja Barbareza imaju golemu podršku dijaspore u Americi i Kanadi, što je vidljivo od prvog dana njihova dolaska na sjevernoamerički kontinent.

Popularni “Zmajevi” smješteni su u skupinu B zajedno sa Švicarskom, Kanadom i Katarom, a premijerni susret odigrat će upravo protiv reprezentacije domaćina. Tom dvoboju prethodit će svečana ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva na tlu Kanade.

Fifa je ove godine odlučila da se službeno otvaranje šampionata rastegne na tri zasebne ceremonije u tri različite države. Prva je na rasporedu u Meksiku 11. lipnja navečer, druga u Torontu 12. lipnja, dok će se treća održati 13. lipnja uoči dvoboja između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja.