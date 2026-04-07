Lista vrhunskih igrača koji će igrati u Umagu se povećava, potvrđena još dva imena

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver Images

Nakon što su još ranije nastup potvrdili Talijan Flavio Cobolli i Španjolac Alejandro Davidovich Fokina imena na popisu sudionika ovogodišnjeg izdanja ATP turnira u Umagu su Argentinac Tomás Etcheverry i Poljak Hubert Hurkacz.

S njima dvojicom dodatno se zaoštrava konkurencija za osvajanje naslova na 36. izdanju jedinog hrvatskog ATP turnira i istovremeno osigurava novi tjedan vrhunskog tenisa u Umagu koji je ove godine na rasporedu od 13. do 18. srpnja, što znači da će glavni turnir početi u nedjelju, a završiti finalom u subotu.

“Ovo su sjajne vijesti, pojačavamo konkurenciju i dovodimo igrače koji su prava svjetska klasa. Tomás Etcheverry se vraća u Umag, ali kao nemjerljivo bolji igrač nego što je bio 2022., a Hubert Hurkacz ispunjava obećanje da će doći na turnir, nakon što nam je prošle sezone otkazao nastup zbog ozljede. U svakom slučaju, igrači koji su nam do sada potvrdili dolazak jamče da ćemo opet imati turnir na najvišoj razini, a siguran sam da ćemo im do početka turnira s nekim novim imenima dodatno otežati put do naslova”, rekao je direktor Plava Laguna Croatia Opena Tomislav Poljak.

“Izuzetno nas veseli što se lista vrhunskih igrača koji će ove godine zaigrati na umaškim zemljanim terenima dodatno pojačava, čime ATP turnir u Umagu još jednom potvrđuje svoj status jednog od najatraktivnijih sportskih događanja u regiji. Kao Plava Laguna, kontinuirano ulažemo u razvoj turnira, ali i u cjelokupno iskustvo destinacije. Ove smo godine dodatno investirali u Stella Maris Resort kako bismo i gledateljima i tenisačima osigurali još višu razinu kvalitete boravka, sadržaja i organizacije”, ističu u Plavoj Laguni.

Hurkacz je prije dvije godine bio sjajan šesti na pojedinačnoj ATP listi, nakon serije vrhunskih rezultata. Osvojio je dva naslova na turnirima iz serije Masters 1000, u Miamiju i Šangaju, ukupno ima osam osvojenih turnira, a jedan od najsvjetlijih trenutaka u karijeri stigao je 2021. u Wimbledonu, gdje je došao do polufinala, pobijedivši, među ostalima, Rogera Federera i Danila Medvedjeva. Tijekom karijere ostvario je čak 18 pobjeda protiv igrača koji su u tom trenutku bili među deset najboljih na ATP listi.

U Umagu je premijerni nastup trebao imati prošle sezone, no morao je na operaciju desnog koljena. Vratio se u velikom stilu, u siječnju na United Cupu u Sydneyu, pomogavši poljskoj reprezentaciji da dođe do naslova, s četiri pobjede u pet mečeva.

Argentinac Etcheverry je jedan od najboljih igrača na zemljanoj podlozi, što je u mnogo navrata pokazao, uključujući nedavno osvajanje turnira ATP 500 u Rio de Janeiru. To mu je bio premijerni naslov na ATP turnirima, nakon tri prethodna poraza u finalima. Prije dvije godine došao je na 27. mjesto pojedinačne ATP liste, a vrlo blizu tome (31.) je i sada, no do početka Plava Laguna Croatia Open Umag mogao bi nadmašiti najbolji plasman ikad.

Ove sezone ima i polufinale u Buenos Airesu, također na zemlji, a od odličnih rezultata svakako treba istaknuti četvrtfinale u Roland Garrosu 2023.