Zverev je napokon uspio: Osvojio je Roland Garros i došao do svog prvog Grand Slama u karijeri

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(Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images) via Guliver Image

U finalu muškog dijela Roland Garrosa igrala su dvojica tenisača koja nikad nisu osvojila Grand Slam naslov. S jedne strane stajao je drugi nositelj Alexander Zverev kojemu je ovo bilo četvrto finale dok je s druge bio Flavio Cobolli koji je prvi put u svojoj karijeri došao do ove faze turnira. Iako se Zverev ponovno na momente mučio, na kraju je s 3-2 u setovima došao do svog prvog naslova na Grand Slam razini.

Loše je u meč krenuo Cobolli koji je već u prvom gemu dopustio break Zverevu. Uspio je potom smanjiti na 2:1, ali nakon toga je Zverev osvojio četiri gema u nizu te je stigao na dva seta od prve Grand Slam titule.

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Živci su kod Talijana ipak popustili u drugom setu pa je egal držao do 3:3. U tom trenutku je nervoza malo proradila kod Nijemca koji je nekoliko puta propustio zaključiti gem za vodstvo od 4:3. To mu se na kraju obilo o glavu pa je Cobolli stigao do svog prvog breaka u meču. Bez prevelikih poteškoća stigao je do 5:3 i jedan gem je bio udaljen od osvajanja drugog seta.

Zverev ga je osvojenim gemom za 5:4 natjerao da na svom početnom udarcu zaključi set, ali to Cobollija nije smetalo te je uz jedan izgubljen poen došao do 6:4 i poravnanja na 1-1 u setovima.

U tom trećem setu breakova nije bilo sve do 5:4 za Zvereva, a i tad se činilo da neće biti oduzimanja servisa. Imao je Talijan 30-0, ali je izgubio četiri gema u nizu i Zverev je poveo s 2-1 u setovima. Tako je treći put u karijeri stigao na set od osvajanja Grand Slama. Tu situaciju imao je u finalu US Opena protiv Dominica Thiema te u finalu Roland Garrosa protiv Carlosa Alcaraza.

Četvrtu dionicu susrera Cobolli je otvorio breakom koji mu je praktički Nijemac i poklonio. Naime, Zverev je napravio dvije dvostruke pogreške te je na break lopti poslao “zicer” u aut. Ubrzo nakon breaka Talijan je osvojio gem na svom početnom udarcu te je stigao do prednosti od 2:0. Tu prednost držao je do vodstva 3:2 kada je prvo ponudio tri vezane break lopte Nijemcu. Njih je uspješno spasio, ali je s nove dvije greške vratio Zvereva u set.

Međutim, taj povratak treći tenisač svijeta nije objeručke prihvatio te je novim lošim gemom dopustio da Cobolli ponovno stigne do breaka prednosti i vodstva od 4:3. Uz omanje poteškoće Talijan je potvrdio break te je stigao na gem od osvajanja seta kojim bi meč odveo u dionicu odluke. Prvo je Zverev smanjio na 5:4, a onda je s nekoliko lijepih winnera došao do breaka te se ponovno vratio u set.

Ovaj put nije dopustio Cobolliju novi break te je osvojio gem za 6:5. Tako je stigao na gem od svoje prve Grand Slam titule. Uspio je Talijan zatim prekinuti Zverevljev niz od tri uzastopna gema te je uveo set u tie-break, prvi u meču.

Bio je to posebno dramatičan tie-break. Prvo je Cobolli stigao do mini breaka sjajnim poenom da bi potom Zverev osvojio tri poena i došao do prednosti od 3-1. Tada Cobolli osvaja četiri poena u nizu i stiže na dva poena seta. Odličnim dropshotom stigao je do dvije set-lopte. Prvu je propustio promašenim smash udarcem da bi drugu realizirao fenomenalnim forehand winnerom.

Peti set je Zverev otvorio breakom te se činilo da mu je prvi Grand Slam naslov sve bliže. Taj break potvrdio je uz spašenu break loptu, a onda je u trećem napravio break s kojim je došao na samo tri gema od osvajanja Roland Garrosa.

Imao je Talijan priliku smanjiti na 3:1, ali je na drugoj break lopti promašio smash i Zverev se spasio i na koncu osvojio gem za 4:0. Iako je Cobolli smanjio na 4:1, nije uspio režirati povratak te je Zverev tako sa 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1 došao do svoje prve Grand Slam titule u svom četvrtom pokušaju. Iskoristio je tako Nijemac otkazivanje Alcaraza, posrtaj Jannika Sinnera i Novaka Đokovića te je u svojoj 30. godini ostvario najveći uspjeh karijere.