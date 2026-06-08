Evo kako stoje Hrvati u novom poretku ATP ljestvice

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 47. poziciju.
Dino Prižmić, koji je poražen u drugom kolu Roland Garrosa, napredovao je dva mjesta i sada je 70. tenisač svijeta što mu je novi ranking karijere. Luka Mikrut je skočio 26 mjesta do 169. pozicije, a Borna Gojo šest mjesta do 178. pozicije. Napredak je ostvario i Matej Dodig koji se popeo sa 201. na 199. mjesto na ATP ljestvici.
Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći pobjednik Roland Garrosa Nijemac Alexander Zverev.
ATP ljestvica, 8. lipnja:1.(1) Jannik Sinner (Ita) 13.500 2.(2) Carlos Alcaraz (Špa) 9.960 3.(3) Alexander Zverev (Njem) 7.305 4.(6) Felix Auger-Allasime (Kan) 4.440 5.(5) Ben Shelton (SAD) 3.920 6.(7) Alex de Minaur (Aus) 3.905 7.(4) Novak Đoković (Srb) 3.760 8.(8) Danil Medvjedev (Rus) 3.760 9.(9) Taylor Fritz (SAD) 3.720 10.(14) Flavio Cobolli (Ita) 3.540 ... 47.(46) MARIN ČILIĆ (HRV) 994 70.(72) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 835 169.(195) LUKA MIKRUT (HRV) 348 178.(186) BORNA GOJO (HRV) 337 199.(201) MATEJ DODIG (HRV) 290
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