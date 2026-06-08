Insajder otkriva: Mancini se vraća na klupu Italije

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AP Photo/Aijaz Rahi, File via Guliver

Roberto Mancini će uskoro preuzeti nogometnu reprezentaciju Italije, prenose brojni izvori s Apenina.

Mnogi pouzdani izvori, uključujući i novinara Gianlucu Di Marzia, tvrde da je povratak Mancinija gotovo sigurna stvar te da će uskoro naslijediti Silvija Baldinija.

Napominje se da je gotovo sve dogovoreno i da će Mancini imati neto plaću od dva milijuna eura godišnje.

Iskusni stručnjak već je vodio reprezentaciju Italije u razdoblju od 2018. do 2023. godine, a u tom je razdoblju uspio postati i europski prvak.

Europsko prvenstvo osvojeno je 2021. godine, no kako već sljedeće godine nisu uspjeli izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, uslijedio je njegov odlazak s izborničke pozicije.

Od tada je krenuo strmoglavi pad talijanske reprezentacije, koja ponovno nije uspjela izboriti plasman na Mundijal.