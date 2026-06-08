Maroko ostao bez dvije najveće zvijezde uoči Brazila?

Nogometna reprezentacija Maroka odigrala je 1-1 s Norveškom u pripremnom ogledu prije početka Svjetskog prvenstva, a na tom su se susretu ozlijedila dvojica igrača Maroka, redovni članovi udarne momčadi.

U 29. minuti susreta teren je napustio Noussair Mazraoui, igrač Manchester Uniteda, zbog ozljede ramena, dok je na poluvremenu travnjak napustio igrač Betisa Abde Ezzalzouli koji je zadobio ozljedu noge.

„Obojica igrača tek moraju napraviti potpune pretrage pa ćemo tada znati koliko su ozbiljno ozlijeđeni“, rekao je marokanski izbornik Mohamed Ouahbi.

Prve najave govore da bi obojica mogla propustiti prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a to je ogled u New Jerseyju protiv Brazila 14. lipnja. Maroko se nalazi u skupini C gdje su još Škotska i Haiti.

Na posljednjem SP-u Maroko je dogurao sve do polufinala, a u utakmici za treće mjesto je poražen od Hrvatske s 1-2.