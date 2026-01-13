Hrvatska tenisačica dominira u Turskoj: Upisala je petu uzastopnu pobjedu

Podijeli :

PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLiveMedia/RobertaxCorradinx/xIPAx/xLiveMediax 0 via Guliver Image

Hrvatska tenisačica rodom iz Dubrovnika Lucija Ćirić Bagarić posljednja dva tjedna igra sjajan tenis, posebno u parovima. Na ITF W35 turniru u Antalyji je prošlog tjedna osvojila turnir u parovima i izborila polufinale pojedinačne konkurencije, a sada je u istom gradu nastavila s pobjedama.

S novom partnericom Amarissom Kiarom Toth je u prvom kolu sa 6:2, 6:1 slavila protiv protiv Stefanije Bojice i Marije Sare Pope. Hrvatsko-mađarska kombinacija tako je izborila četvrtfinale u Turskoj.

Inače, prošlog tjedna je Ćirić-Bagarić osvojila turnir u parovima igrajući s 20-godišnjom Talijankom Francescom Pace.

Nije Dubrovkinja aktivna samo u parovima. Ona će i u pojedinačnoj konkurenciji probati izbrusiti formu. U prvom kolu čeka kvalifikanticu.

Ćirić-Bagarić je titulom u parovima došla do rankinga karijere te je na ljestvici uživo unutar 300 najboljih tenisačica u parovima. Dobar nastup u singlu vratio ju je u TOP 400 pojedinačne konkurencije na ljestvici uživo, a novim dobrim nastupom mogla bi skočiti još više.