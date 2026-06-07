Pratite na SK: Ružić izborila glavni ždrijeb Londona, poraz Vekić

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić uspješno je obavila posao i u drugom kolu kvalifikacija za travnati WTA 500 turnir u Londonu, dok je u drugom kolu poražena Donna Vekić.
U meču za plasman u glavni dio turnira Ružić je nakon dva sata i 20 minuta pobijedila 31-godišnju Australku Storm Hunter sa 6-3, 4-6, 7-5. Mogla je Ružić i ranije završiti meč, ali je u trećem setu propustila vodstvo 5-3.
Zbog subotnje kiše u Londonu u nedjelju su tenisačice u kvalifikacijama imale dvostruki program, a Ružić je u prvom kolu bila bolja od Japanke Aoi Ito sa 6-3, 6-4.
Vekić je u prvom kolu sa 6-3, 6-4 bila bolja od 24-godišnje Francuskinje Carole Monnet, ali je potom izgubila meč drugog kola kvalifikacija. Bolja je od nje bila 27-godišnja Ruskinja Ana Blinkova, 103. tenisačica s WTA ljestvice, sa 6-2, 6-4.
Prve dvije nositeljice londonskog turnira su Kazahstanka Jelena Ribakina i Amerikanka Amanda Anisimova.
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WTA London, 2. kolo kvalifikacija:
Antonia Ružić (Hrv/4) – Storm Hunter (Aus) 6-3, 4-6, 7-5
Ana Blinkova (9) – Donna Vekić (Hrv/6) 6-2, 6-4
Kvalifikacije, 1. kolo:
Antonia Ružić (Hrv/4) – Aoi Ito (Jap) 6-3, 6-4
Donna Vekić (Hrv/6) – Jodie Burrage (VB) 6-1, 6-3
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