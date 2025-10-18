Gledajte na SK: Rybakina lako protiv Paolini, u finalu čeka Ruskinju

Podijeli :

(AP Photo/Ng Han Guan)

Elena Rybakina je u polufinalu WTA 500 turnira u kineskom Ningbu bila bolja od Talijanke Jasmine Paolini. Kazahstanka je protiv Paolini slavila lakše od očekivanog, sa 6:3, 6:2.

Paolini se u egalu držala do 3:3 u prvom setu kada Rybakina osvaja tri gema u nizu za 6:3 i dolazak na korak od finala. Slična situacija bila je i u drugom setu. Tada je Paolini egal držala do 2:2, a onda je Kazahstanka osvojila četiri gema u nizu te je tako sa 6:3, 6:2 došla do finala u Kini.

Za naslov, svoj 10. u karijeri, igrat će protiv jedne od Ruskinja. Naime, u drugom polufinalu igraju Diana Shnaider i Ekaterina Alexandrova, 19. i 10. igračica svijeta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.