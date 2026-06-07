Splitski tenisač predao finalni meč u Njemačkoj

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xJustPictures.ch RobertaxCorradinx via Guliver

Luka Mikrut je u subotu izborio svoje prvo finale sezone na ATP Challengeru u Heilbronnu, no svoj meč za naslov neće odigrati.

Naime, Splićanin je prije početka meča predao meč. Kako javlja Ofenziva, Mikrut je meč predao zbog ozljede ramena desne ruke. Zbog toga na pravoj razini nije mogao odigrati ni polufinalni meč parova na pravoj razini. Tako su on i Matej Dodig izgubili polufinalni meč parova u subotu.

U nedjelju je tako Mikrut omogućio Amerikancu Emiliju Navi naslov bez borbe te je propustio odigrati meč koji bi mu donio ranking karijere. Mikrut je Ofenzivi također otkrio kako je lijeva ruka, koju je ozlijedio u Kigaliju početkom godine, u redu te da s njom nema problema.

Splićanin je sljedećeg tjedna trebao igrati u Cattolici, ali je taj turnir otkazao pa bi, ako sve bude u redu s ramenom, na terenu ponovno trebao biti u Parmi za dva tjedna.