Vekić i Ružić pobjedama startale kvalifikacije u Londonu

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xmpi04x via Guliver

Donna Vekić i Antonia Ružić ubilježile su pobjede u 1. kolu kvalifikacija travnatog WTA turnira u Londonu.

Vekić (WTA-72) je pobijedila Francuskinju Carole Monnet (WTA-196.) s 6:3, 6:4 za 73 minute igre, a Ružić (WTA-64.) je nadigrala Japanku Aoi Ito s 6:3, 6:4 za 83 minute.