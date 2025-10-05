Pereira u samo 80 sekundi vratio pojas poluteške kategorije

Podijeli :

AP Photo/John Locher, File via Guliver

U revanšu na UFC-u 320 u Las Vegasu, Brazilac Alex Pereira (13-3) vratio je ono što mu je Rus Magomed Ankalaev (24-2-1-1) uzeo u ožujku, a 38-godišnjak je Dagestancu nanio prvi poraz nokautom u karijeri.

Za popularnog Poatana, što bi na hrvatskom značilo “kamena šaka”, samo 80 sekundi nadmoći bilo je dovoljno da vrati ono što mu je pripadalo posljednje dvije godine – pojas prvaka u poluteškoj kategoriji, onoj do 92,986 kg.

Brzo je 33-godišnjak, koji je pobijedio Pereiru za titulu na UFC-u 313 nakon odluke koju je publika u istoj dvorani izviždala, pao na pod Octagona, a Brazilac je krenuo s ground and poundom. Na kraju je upotrijebio nekada zabranjeni lakat “12-6” (top-down), a sudac Herb Dean morao je intervenirati.

Tome je prethodio meč za titulu u bantam kategoriji, u kojem je Gruzijac s američkim državljanstvom Merab Dvalishvili (21-4) također uvjerljivo, ali sudačkom odlukom, trijumfirao nad Amerikancem Coreyjem Sandhagenom (18-6) i postavio novi rekord – 109 u najjačoj svjetskoj promociji!

Prije ovog dvoboja, Dvalishvili je imao 97 obaranja i već je bio na vrhu ljestvice svih vremena po ovom parametru, što znači da je 34-godišnjak iz Tbilisija prethodno srušio rekord legendarnog Kanađanina Georgesa Saint-Pierrea, koji je imao 90 obaranja.