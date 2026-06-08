VIDEO / Čilić spasio servis za meč i pobjedom otvorio travnatu sezonu

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U prvom kolu ATP 250 turnira u Hertogenboschu Marin Čilić uspio je zaključiti nevjerojatni preokret iz drugog seta te je na kraju s 2-1 u setovima slavio protiv Denisa Shapovalova.

Marin Čilić je u prvom setu imao break prednosti kod 3:2, ali je tada propustio tri vezane gem lopte na svom servisu i Denis Shapovalov se vratio u set. Nakon toga više nije bilo breakova i set je otišao u tie-break.

Imao je Kanađanin tamo prednost od 4-0 da bi se Čilić ipak vratio do 4-3. Međutim, uspio je na kraju Shapovalov prelomiti set u svoju korist te je sa 7-5 došao na set od pobjede.

U drugom setu Shapovalov je zaigrao bolje dok je Čilić bio potpuno izvan ritma. Tako je Kanađanin ekspresno odjurio na 3:0. Tada Čilić vraća break zaostatka i potom smanjuje na 3:2.

Uspio je Shapovalov privremeno pobjeći na 4:2, ali Čilić je tada iskoristio brojne greške Kanađanina te se vratio u egal na 4:4. Nije tu stao Međugorac koji je osvojio još dva gema u nizu za 6:4 i odlazak u treći set.

Nije momentum iz drugog seta Čilić prenio u treći pa je Shapovalov stigao do breaka kod 1:1. Tu prednost je Kanađanin čuvao do 4:3 kada je kod 0-30 kiša prekinula susret. Nakon što su se vratili Čilić je osvojio dva od tri odigrana poena te se vratio u meč.

Nakon toga nije uspio osvojiti gem za 5:4 i Shapovalov je došao do breaka kojim si je “kupio” servis za meč. Njega nije iskoristio te je Čilić novim breakom poravnao na 5:5. Ovaj put je hrvatski tenisač uspio osvojiti gem čime je stigao na gem od pobjede i prolaska u drugo kolo.

Nastavio je dobar niz Čilić te je stigao do dvije meč-lopte od kojih je iskoristio drugu za pobjedu od 6:7(5), 6:4, 7:5 i prolazak u drugo kolo. Tamo će igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa.

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