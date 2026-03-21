Australski Hrvat upisao drugu pobjedu u UFC-u, ušao je u ring s poznatom navijačkom pjesmom

Brando Peričić, 31-godišnji australski teškaš hrvatskih korijena, ostvario je i drugu pobjedu u svom drugom nastupu u UFC-u. Na priredbi u Londonu slavio je tehničkim nokautom u prvoj rundi protiv domaćeg borca Louieja Sutherlanda, čime je nastavio sjajan niz u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Poznat pod nadimkom "Balkan Bear", sada ima šest pobjeda u sedam profesionalnih mečeva.

Iako je 32-godišnji Sutherland vrlo agresivno ušao u borbu pred svojom publikom i pokušao nametnuti ritam kroz hrvanje, čak i srušivši Peričića, borac iz dvorane City Kickboxing brzo se podigao. Nakon povratka u stojku, razlika u kvaliteti udaraca postala je očita.

Peričić je snažnim koljenima iz klinča uzdrmao protivnika, a potom ga brzim boksačkim kombinacijama srušio na pod. Tamo je nastavio s udarcima bez predaha, zbog čega je sudac prekinuo borbu nakon samo minute i 48 sekundi prve runde.

U kavez je ušao ogrnut hrvatskom zastavom, uz pjesmu “Hrvatska zastava” Ivana Mandića, koja je postala popularna tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. nakon što ju je Marko Livaja podijelio poslije pobjede nad Kanadom.

Ovo mu je druga brza pobjeda u UFC-u. U debiju prošlog rujna također je slavio tehničkim nokautom, pobijedivši Elishu Ellisona za minutu i 55 sekundi, uz bonus za najbolju izvedbu večeri. Zahvaljujući atraktivnom stilu i uvjerljivim završnicama, Peričić se sve više profilira kao ozbiljan kandidat u teškoj kategoriji.