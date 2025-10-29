Aspinall ne vidi uopće na jedno oko, stanje mu je sve gore

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Obrana naslova prvaka UFC-a u teškoj kategoriji Toma Aspinalla završila je na najgori mogući način, neriješenim rezultatom i ozljedom.

Glavni događaj večeri na UFC-u 321 prekinut je na kraju prve runde nakon što je Ciryl Gane ubo Aspinalla u oba oka, što je izazvalo ogorčenje publike u Etihad Areni. Aspinallovo stanje trenutno je zabrinjavajuće.

Najnovije informacije o ozljedi prvaka podijelio je njegov otac i trener, Andy Aspinall, u videu objavljenom na Aspinallovom YouTube kanalu. Aspinall senior također se obratio kritičarima koji su doveli u pitanje ozbiljnost ozljede, sugerirajući da je britanski borac tražio izlaz iz borbe.

Oštro je odbacio takve optužbe, ističući ozbiljne posljedice s kojima se njegov sin nosi. Po povratku u Englesku, Tom je podvrgnut još jednom liječničkom pregledu, a vijesti nisu dobre. Iako se za sada ne čini da ima trajnih oštećenja, njegovo se stanje pogoršalo od subote.

“Loše je. Nije dobro. Oko mu je malo zatvorenije nego što je bilo. Još uvijek ništa ne vidi na desno oko, rekao je da mu je još uvijek samo sivo. Na lijevo oko, spustio se za otprilike četiri slova i onda nije mogao vidjeti slova prilikom testa. Dakle, jedno je stvarno, stvarno mutno, a jedno još uvijek ne radi.“

Njegov otac je dodao da ovog vikenda trebaju napraviti još pretraga, uključujući CT, kako bi vidjeli ima li oštećenja kostiju.