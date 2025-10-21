Sesvete u posljednjim trenucima ispustilo pobjedu protiv favoriziranih Šveđana

Podijeli :

MarioxM.xKobergx via Guliver

Rukometaši Sesveta odigrali su 32-32 (13-15) u svojoj dvorani protiv švedskog Kristianstada u 2. kola Europskog kupa.

Sesvećani su bili u stalnom zaostatku, ali su devet minuta prije kraja poveli s 28-27, a prednost je u 56. minuti narasla na 32-29. Šveđani ipak u azvršnici rade seriju 3-0 i u zadnjoj minuti Axel Maensson izjednačava na konačnih 32-32.

Kod Sesveta Matej Svržnjak je zabio 7 golova, a Patrik Hršak šest, dok je kod Šveđana Albin Selin postigao osam golova.

Sesvetama je ovo prvi bod jer su u premijernom dvoboju skupine izgubili u Skopju od Vardara (29-34), a u sljedećoj utakmici dočekuju 11. studenoga francuski Toulouse.