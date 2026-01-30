Njemački izbornik: Sigurno smo mogli pobijediti i s većom razlikom

Njemački rukometaši izborili su finale Europskog prvenstva prvi put nakon deset godina, nakon što su u polufinalu pobijedili Hrvatsku 31:28.
“Sigurno smo mogli pobijediti i s većom razlikom, ali na kraju sam jako ponosan”, rekao je Gislason za ARD nakon utakmice.
Posebno ga je impresionirao potez pivota Justusa Fischera, koji je u jednom hrvatskom napadu uspio zaustaviti čak tri udarca. “Mislim da je to rekord turnira. Fischer je blokirao tri lopte u jednom napadu”, rekao je Gislason.
Cijelu zadnju liniju pohvalio je kao izvanrednu: “Sve u svemu, bila je to nevjerojatna igra u obrani. Čiste sva križanja.”
