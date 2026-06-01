Červar ima novi posao: ‘Vraćam se u svoju drugu domovinu i ovdje ću završiti karijeru’

Lino Červar (75) predstavljen je kao novi trener Eurofarm Pelistera u Bitoli.
Bivši hrvatski izbornik vraća se u makedonski rukomet gdje je vodio Metalurg iz Skoplja od 2009. do 2017. te je najavio da će mu ovo biti posljednji trenerski angažman u bogatoj karijeri.
“Čast mi je raditi u Bitoli, gradu goleme rukometne tradicije. Nakon osam godina vraćam se u svoju drugu domovinu i ovdje ću završiti karijeru. Već sam ranije odlučio da je vrijeme za kraj, a najljepše je to učiniti u gradu u kojem je rukomet religija. Ovdje ljudi vole sport, a raditi ono što voliš najveća je sreća. Vidio sam da u Bitoli postoji želja da dođem i prihvatio sam poziv”, rekao je Červar na konferenciji za medije pa nastavio:
“Pozdravljam sve bivše trenere i igrače koji su nastupali za Eurofarm Pelister, za mene najveće rukometno ime u Makedoniji. Čeka me težak zadatak, konkurencija je velika, ali moramo zadržati pozitivan stav.
