Červar ima novi posao: ‘Vraćam se u svoju drugu domovinu i ovdje ću završiti karijeru’

Rukomet 1. lip 2026


Lino Červar (75) predstavljen je kao novi trener Eurofarm Pelistera u Bitoli.

Bivši hrvatski izbornik vraća se u makedonski rukomet gdje je vodio Metalurg iz Skoplja od 2009. do 2017. te je najavio da će mu ovo biti posljednji trenerski angažman u bogatoj karijeri.

“Čast mi je raditi u Bitoli, gradu goleme rukometne tradicije. Nakon osam godina vraćam se u svoju drugu domovinu i ovdje ću završiti karijeru. Već sam ranije odlučio da je vrijeme za kraj, a najljepše je to učiniti u gradu u kojem je rukomet religija. Ovdje ljudi vole sport, a raditi ono što voliš najveća je sreća. Vidio sam da u Bitoli postoji želja da dođem i prihvatio sam poziv”, rekao je Červar na konferenciji za medije pa nastavio:

“Pozdravljam sve bivše trenere i igrače koji su nastupali za Eurofarm Pelister, za mene najveće rukometno ime u Makedoniji. Čeka me težak zadatak, konkurencija je velika, ali moramo zadržati pozitivan stav.

Treba pohvaliti konkurente, Vardar, koji se probudio i napreduje krupnim koracima, kao i Ohrid, koji je osvojio europski naslov. Moramo biti prijatelji i surađivati, ali na terenu će biti borbe. Mi smo jedna obitelj, dat ćemo sve od sebe i opravdati povjerenje”, dodao je novi trener Pelistera.

