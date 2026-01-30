Cindrić nakon poraza od Njemačke: ‘Možda nismo igrali najljepši rukomet, ali smo ostavili srce na terenu’

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva u danskom Herningu, gdje je u petak u polufinalu poražena od Njemačke s 28:31 (15:17). Nakon utakmice izjavu je za RTL dao Luka Cindrić.

“Razočarani smo i tužni. Prvo poluvrijeme je bilo okej, a drugo smo otvorili loše. Koristili su naše greške. Kasnije smo uhvatili ritam, ali nismo ih uspjeli stići. Danas je Njemačka bila bolja i treba im čestitati i pripremiti se za borbu za broncu. Igrati za broncu je velika stvar za nas. Probat ćemo se dobro odmoriti i skupiti glave.

Pokazali smo da smo najjači kad je najteže. Moramo dati deset posto više od sebe. Bacit ćemo se na glavu pa što bude. Najbitnije je što mi između sebe pričamo. Vjerujemo u ono što radimo. Možda nismo igrali najljepši rukomet, ali smo ostavili srca na terenu”, rekao je Luka Cindrić.