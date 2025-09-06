Hrvatski derbi za Europsku ligu pripao Sesvetama

Podijeli :

Foto: MRK Sesvete

Rukometaši Sesveta drugu će sezonu zaredom igrati u skupini Europske lige, a to su pravo stekli svladavši u kvalifikacijskom dvomeču drugu hrvatsku momčad Dugo Selo, nakon pobjede Dugog Sela 32:29 u prvoj utakmici prije šest dana, Sesvete su u uzvratu kao domaćini bili bolji sa 35-24 te se s ukupnih 64:56 plasirali dalje.

Patrik Hršak je sa sedam golova predvodio Sesvete, po pet su dodali Zlatko Raužan, Nikola Fincek i Maksimilijan Molc, dok su po pet pogodaka za Dugo Selo zabili Gabriel Buvinić i Jakov Celegin.

Sesvete će stoga igrati u skupini F s Vardarom, Kristianstadom i Toulouseom.

Nexe je imao izravan plasman u Europsku ligu u kojoj će igrati sa Schaffhausenom, Ademar Leonom i jednim sastavom iz kvalifikacija, dok će nastup u skupini u nedjelju pokušati izboriti i Čakovec, ali mora u nedjelju kod Berna nadoknaditi 28:31 domaći poraz iz prvog susreta.