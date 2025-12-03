Veliki uspjeh: Muška štafeta donijela Hrvatskoj prvu plivačku medalju nakon devet godina

Jere Hribar, Božo Puhalović, Luka Cvetko i Nikola Miljenić isplivali su vrijeme 1:23.79, što im je donijelo treće mjesto.

Ispred Hrvatske završile su Italija (1:22.90) i Poljska (1:23.63), dok su naši reprezentativci broncu obranili s 13 stotinki ispred Ukrajine i 15 stotinki ispred Španjolske. Zanimljivo, u jučerašnjim jutarnjim kvalifikacijama hrvatska je štafeta bila najbrža s 1:23.51, rezultatom koji bi u finalu vrijedio za srebro.

Ovo je prva hrvatska plivačka medalja od 2016. godine, kada je Matea Samardžić uzela broncu na 200 leđno u velikom bazenu, te prva na EP-u u 25-metarskim bazenima još od 2015., kada je Sanja Jovanović također bila brončana na 200 leđno.