Tucak objavio širi popis igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu

Prvi dio priprema hrvatska reprezentacija će obaviti u Zagrebu, od 7. do 16. prosinca kada slijedi put u Budimpeštu i Szeged, gdje će 17. odnosno 18. prosinca odigrati dvije prijateljske pripremne utakmice s Mađarskom.

Po povratku iz Mađarske slijedi kraći odmor, pa potom novo okupljanje u Splitu od 21. do 23. prosinca. Za Badnjak i Božić su predviđeni dani odmora kako bi svi bili s obiteljima, te novo okupljanje, 26. prosinca navečer, ponovo u Zagrebu.

Mladost dominantnom predstavom svladala Jadran i osvojila hrvatski Kup Marinić Kragić isključen na samom startu finala Kupa: ‘Najdublje i najiskrenije isprike svima’

Od 27. do 29. prosinca Barakude će igrati na turniru u Rotterdamu (Nizozemska) na kojem će uz domaćina, momčad Nizozemske nastupati još aktualni svjetski i europski prvak Španjolska, te reprezentacija Rumunjske.

Nakon turnira u Nizozemskoj odnosno povratka doma, slijedit će novi odmor do 2. siječnja 2029. kada slijedi okupljanje u Dubrovniku. Ondje su zamišljena četiri treninga, pa potom 4. siječnja odlazak u Budvu (Crna Gora) na sparing s reprezentacijom domaćina.

Završno je okupljanje u Zagrebu, 8. siječnja, da bi dan kasnije, 9. siječnja 2026. reprezentacija krenula put Beograda, prenosi HVS.

Hrvatska se reprezentacija na Europskom prvenstvu u Beogradu nalazi u skupini B s momčadima Slovenije, Gruzije i Grčke.

Na popisu se nalazi 25 igrača koji dolaze na okupljanje u Zagrebu, u nedjelju, 7. prosinca 2025. Pozvani su:

GOLMANI:

Marko Bijač

Toni Popadić

Ivan Marcelić

Mauro Ivan

CENTRI:

Luka Lončar

Josip Vrlić

Branimir Herceg

Viktor Tončinić

BRANIČI:

Rino Burić

Matias Biljaka

Marko Žuvela

Filip Kržić

Mislav Ćurković

Roko Akrap

NAPADAČI: