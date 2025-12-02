Tucak objavio širi popis igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu

Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije objavio je širi popis igrača koji će kandidirati za nastup na Europskom seniorskom prvenstvu u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.).

Prvi dio priprema hrvatska reprezentacija će obaviti u Zagrebu, od 7. do 16. prosinca kada slijedi put u Budimpeštu i Szeged, gdje će 17. odnosno 18. prosinca odigrati dvije prijateljske pripremne utakmice s Mađarskom.

Po povratku iz Mađarske slijedi kraći odmor, pa potom novo okupljanje u Splitu od 21. do 23. prosinca. Za Badnjak i Božić su predviđeni dani odmora kako bi svi bili s obiteljima, te novo okupljanje, 26. prosinca navečer, ponovo u Zagrebu.

Od 27. do 29. prosinca Barakude će igrati na turniru u Rotterdamu (Nizozemska) na kojem će uz domaćina, momčad Nizozemske nastupati još aktualni svjetski i europski prvak Španjolska, te reprezentacija Rumunjske.

Nakon turnira u Nizozemskoj odnosno povratka doma, slijedit će novi odmor do 2. siječnja 2029. kada slijedi okupljanje u Dubrovniku. Ondje su zamišljena četiri treninga, pa potom 4. siječnja odlazak u Budvu (Crna Gora) na sparing s reprezentacijom domaćina.

Završno je okupljanje u Zagrebu, 8. siječnja, da bi dan kasnije, 9. siječnja 2026. reprezentacija krenula put Beograda, prenosi HVS.

Hrvatska se reprezentacija na Europskom prvenstvu u Beogradu nalazi u skupini B s momčadima Slovenije, Gruzije i Grčke.

Na popisu se nalazi 25 igrača koji dolaze na okupljanje u Zagrebu, u nedjelju, 7. prosinca 2025. Pozvani su:

GOLMANI:

  • Marko Bijač
  • Toni Popadić
  • Ivan Marcelić
  • Mauro Ivan

CENTRI:

  • Luka Lončar
  • Josip Vrlić
  • Branimir Herceg
  • Viktor Tončinić

BRANIČI:

  • Rino Burić
  • Matias Biljaka
  • Marko Žuvela
  • Filip Kržić
  • Mislav Ćurković
  • Roko Akrap

NAPADAČI:

  • Luka Bukić
  • Loren Fatović
  • Ante Vukičević
  • Franko Lazić
  • Konstantin Harkov
  • Zvonimir Butić
  • Andrija Bašić
  • Vlaho Pavlić
  • Maro Šušić
  • Ante Jerković
  • Tin Brubnjak

