Tucak objavio širi popis igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu

Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije objavio je širi popis igrača koji će kandidirati za nastup na Europskom seniorskom prvenstvu u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.).
Prvi dio priprema hrvatska reprezentacija će obaviti u Zagrebu, od 7. do 16. prosinca kada slijedi put u Budimpeštu i Szeged, gdje će 17. odnosno 18. prosinca odigrati dvije prijateljske pripremne utakmice s Mađarskom.
Po povratku iz Mađarske slijedi kraći odmor, pa potom novo okupljanje u Splitu od 21. do 23. prosinca. Za Badnjak i Božić su predviđeni dani odmora kako bi svi bili s obiteljima, te novo okupljanje, 26. prosinca navečer, ponovo u Zagrebu.
Od 27. do 29. prosinca Barakude će igrati na turniru u Rotterdamu (Nizozemska) na kojem će uz domaćina, momčad Nizozemske nastupati još aktualni svjetski i europski prvak Španjolska, te reprezentacija Rumunjske.
Nakon turnira u Nizozemskoj odnosno povratka doma, slijedit će novi odmor do 2. siječnja 2029. kada slijedi okupljanje u Dubrovniku. Ondje su zamišljena četiri treninga, pa potom 4. siječnja odlazak u Budvu (Crna Gora) na sparing s reprezentacijom domaćina.
Završno je okupljanje u Zagrebu, 8. siječnja, da bi dan kasnije, 9. siječnja 2026. reprezentacija krenula put Beograda, prenosi HVS.
Hrvatska se reprezentacija na Europskom prvenstvu u Beogradu nalazi u skupini B s momčadima Slovenije, Gruzije i Grčke.
Na popisu se nalazi 25 igrača koji dolaze na okupljanje u Zagrebu, u nedjelju, 7. prosinca 2025. Pozvani su:
GOLMANI:
- Marko Bijač
- Toni Popadić
- Ivan Marcelić
- Mauro Ivan
CENTRI:
- Luka Lončar
- Josip Vrlić
- Branimir Herceg
- Viktor Tončinić
BRANIČI:
- Rino Burić
- Matias Biljaka
- Marko Žuvela
- Filip Kržić
- Mislav Ćurković
- Roko Akrap
NAPADAČI:
- Luka Bukić
- Loren Fatović
- Ante Vukičević
- Franko Lazić
- Konstantin Harkov
- Zvonimir Butić
- Andrija Bašić
- Vlaho Pavlić
- Maro Šušić
- Ante Jerković
- Tin Brubnjak
