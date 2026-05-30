Hrvatski ronilački savez dobio novo vodstvo

Hrvatski ronilački savez

U Zagrebu je održana izborna Skupština Hrvatskog ronilačkog saveza (HRS), na kojoj su izabrani predsjednik, potpredsjednik te ostala upravna tijela Saveza za novo mandatno razdoblje.

Skupština je održana nakon višemjesečnog razdoblja tijekom kojeg je bilo potrebno osigurati zakonite pretpostavke za održavanje izbora i nesmetan nastavak rada Saveza. Sukladno Statutu Hrvatskog ronilačkog saveza te važećim propisima, sazvana je izborna sjednica na kojoj su članice Saveza odlučivale o novom vodstvu i upravljačkim tijelima.

Skupština je održana u skladu sa Statutom Saveza, a nazočili su predstavnici 47 punopravnih članica. Od ukupno 92 članice upisane u registar Hrvatskog ronilačkog saveza, njih 82 podmirile su članarinu za 2026. godinu te su ostvarile pravo sudjelovanja u radu najvišeg tijela Saveza.

Za predsjednika Hrvatskog ronilačkog saveza izabran je Darko Kovačević, dok je dužnost potpredsjednika povjerena Antonu Prekalju. Skupština je također izabrala članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora te ostalih statutom predviđenih tijela Saveza. Izborna sjednica održana je u ozračju želje za stabilizacijom rada Saveza i daljnjim razvojem hrvatskog ronilaštva.

Novi predsjednik zahvalio je članicama na ukazanom povjerenju te istaknuo kako će prioriteti u narednom razdoblju biti jačanje suradnje s klubovima, unapređenje sportskih programa, razvoj edukacijskih aktivnosti te transparentan rad svih tijela Saveza.

Predstavnici klubova raspravljali su i o aktualnom stanju u hrvatskom ronilaštvu, planovima za nadolazeće natjecateljske i edukativne aktivnosti te o daljnjem jačanju položaja ronilačkog sporta i tehničke kulture u Hrvatskoj. Današnja izborna Skupština označila je početak novog četverogodišnjeg razdoblja u radu Hrvatskog ronilačkog saveza, krovne organizacije hrvatskog ronilaštva sa sjedištem u Zagrebu.

Hrvatski ronilački savez nacionalni je savez koji okuplja ronilačke klubove i udruge te djeluje kao član Svjetske ronilačke konfederacije (CMAS), Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske zajednice tehničke kulture.