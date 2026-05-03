Amerikanka postavila novi svjetski rekord

AP Photo/Lee Jin-man via Guliver

Američka plivačica Gretchen Walsh postavila je novi svjetski rekord u disciplini 100 metara leptir.

Na natjecanju u Fort Lauderdaleu, isplivala je novi svjetski rekord u toj disciplini s vremenom od 54.33 sekunde.

Walsh je već držala prethodni najbolji rezultat, vrijeme od 54.60 u istom bazenu prošlog svibnja.

Walsh, koja je osvojila tri zlatne medalje na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Singapuru, sada ima vrijeme više od sekunde bolje od druge najbrže plivačice u povijesti, Šveđanke Sarah Sjöstsröm (55.48).