Nikola Miljenić izborio polufinale Europskog prvenstva

AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi via Guliver

Hrvatski plivač Nikola Miljenić plasirao se u polufinale discipline 100 m mješovito na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Miljenić je u kvalifikacijama isplivao vrijeme 53.13 sekundi zauzevši posljednje, 16. mjesto koje vodi u polufinale. Najbolje vrijeme kvalifikacija ostvario je Grk Andreas Vazaios isplivavši vrijeme 52.09.

Polufinale je večeras u 20.25 sati.

Niko Janković i Filip Mujan nisu se uspjeli plasirati u polufinale discipline 200 m slobodno.

Janković je s rezultatom 1:44.92 zauzeo 43. mjesto, dok je Mujan osvojio 47. mjesto s rezultatom 1:45.23. Prvo vrijeme kvalifikacije ostvario je Britanac Jack McMillan koji je plivao 1:41.41.

Marin Mogić nije se uspio plasirati u finale utrke na 1.500 metara. S rezultatom 15:18.16 osvojio je 27. mjesto.