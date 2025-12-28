Jana Koščak nezadovoljna zaključila zadnji juniorski petoboj: ‘Nisam u top formi’

Podijeli :

Mlada hrvatska atletičarka Jana Koščak nastupila je na Silvestarskom dvoranskom mitingu Agrama na svojem posljednjem petoboju u juniorskom uzrastu, ali ga nažalost nije završila.

Koščak se nadala kako bi u Atletskoj dvorani Zagreb na svojem posljednjem juniorskom natjecanju mogla postaviti novi svjetski juniorski rekord u petoboju, ali ga nažalost nije završila.

U hladnoj atletskoj dvorani, prvu disciplinu, 60 m s preponama, Jana je istrčala za 8.73 sekunde što joj je donijelo 967 bodova. U skoku u vis preskočila je, uz skraćen zalet, 175 cm i osigurala 916 bodova. Dvoranski osobni rekord postavila je u bacanju kugle. Hitac od 13.31 m donio joj je 748 bodova. U skoku u dalj zabilježila je jedan ispravak skok. U drugoj seriji skočila je 5.58 m i osigurala 723 boda. U posljednjoj disciplini petoboja na 800 m Jana se nije natjecala.

“Nisam zadovoljna današnjim nastupom. Nažalost, krenula sam u petoboj dosta loše, s lošim rezultatom na preponama, a i skok u vis nije bio baš najbolji. Nakon njega bila sam dosta u zaostatku naspram onoga što sam htjela napraviti, i po bodovima i po rezultatu. Odlučila sam odraditi kuglu i dalj, čisto reda radi. I da imam malo natjecanja u nogama u tim disciplinama. Danas se nažalost svjetski rekord nije dogodio, ali sljedeće godine imam u planu ostvariti velike ciljeve”, kazala je.

“Radili smo na kugli, i na drugim disciplinama. To će se pokazati kroz par natjecanja. Možda nisam u top formi u kakvoj sam bila u Tampereu na Europskom juniorskom prvenstvu ili na svjetskim prvenstvima prije toga, ali iduće godine ciljam Svjetsko dvoransko prvenstvo te Europsko prvenstvo na otvorenom. Tamo se nadam puno boljim rezultatima. Kako bih se plasirala na Svjetsko dvoransko prvenstvo morat ću natjecati na državnom seniorskom prvenstvu. Nadam se da ću u Poljskoj predstavljati Hrvatsku u puno boljem svjetlu nego danas. Nakon dvoranske sezone, očekuju me nastupi u sedmoboju nakon čega se nadam kvalificirati na Europsko prvenstvo koje će u kolovozu biti održano u Birminghamu”, dodala je.

Vlasnica svjetskog juniorskog rekorda u petoboju ostala je Ukrajinka Alina Shukh sa 4.542 boda, a postavila ga je 4. veljače 2017. godine.

Jana Koščak je aktualna svjetska i europska juniorska prvakinja u sedmoboju, te aktualna svjetska mlađejuniorska (U18) rekorderka u petoboju. Svjetski mlađejuniorski rekord postavila je upravo u Atletskoj dvorani Zagreb 26. veljače 2023. godine sa 4.585 bodova.

Jana je u veljači ove godine postavila hrvatski seniorski, a ujedno i juniorski rekord u petoboju sa 4.478 bodova, a današnje natjecanje bilo joj je posljednje u juniorskom uzrastu.