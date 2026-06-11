Briljantni 17-godišnji Amerikanac postavio najbolje svjetsko vrijeme na 800 m

U srijedu je u Oslu održan šesti ovogodišnji atletski miting Dijamantne lige na kojem je zablistao 17-godišnji američki srednjoprugaš Cooper Lutkenhaus koji je s najboljim ovogodišnjim vremenom u svijetu i svojim osobnim rekordom (1:42.08 minuta) pobijedio u utrci na 800 metara.

Do prije pet dana ovaj američki tinejdžer nije imao nijedan nastup na mitinzima Dijamantne lige, a sada već ima dvije pobjede. U Oslu je za jednu stotinku nadmašio olimpijskog pobjednika i svjetskog prvaka Kenijca Emmanuela Wanyonyija, skočivši preko ciljne crte.

“Na kraju sam stvarno mislio da će me prestići i zato sam skočio, za pobjedu. Izašao sam s nekoliko modrica, ali sjajno je pobijediti ispred njega, koji je veliki talent u ovom sportu. To pokazuje da sam u odličnoj formi”, rekao je Lutkenhaus te dodao;

“Svaki put kad osjetim da sam dosegao svoju granicu, uspijem je premašiti. Danas nisam mislio da mogu ići tako brzo… Na kraju, nemam pojma koliko daleko mogu stići!”

Druga tinejdžerska zvijezda, 18-godišnji australski sprinter Gout Gout, nije se uspio na jednak način iskazati u utrci na 200 metara i u svom debiju u Dijamantnoj ligi.

Iako je u ovoj sezoni već trčao 19.67 sekundi, što je brže nego što je trčao Usain Bolt u toj dobi, u Oslu je završio na šestom mjestu s rezultatom 20.60. Slavio je olimpijski pobjednik Letsile Tebogo (19.84).

“Bila je to moja prva utrka Dijamantne lige i sretan sam što sam trčao protiv Teboga, sportaša kojeg sam dugo cijenio i koji je zaslužio danas pobijediti. Još uvijek imam puno toga za naučiti, ali imam vremena. Volim trčati s velikim imenima u sprintu i ne postavljam si nikakve granice“, izjavio je Gout Gout.

Sjajno je na 100 metara trčala olimpijska pobjednica Julien Alfred (10.76 sekundi), ali njen rezultat neće bit upisan kao najbolji u ovoj godini, jer je postignut u uvjetima s presnažnim vjetrom (+3,2 m/s).

Domaća zvijezda Karsten Warholm doživio je novi poraz od Brazilca Alisona Dos Santosa na 400 m prepone. Brazilski preponaš je pobijedio s 46.89 sekundi, nadmašivši svjetskog rekordera za pola sekunde.