Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice saznali suparnike na Svjetskom kupu

Guliver

Nakon ždrijeba mješovitog ekipnog Svjetskog kupa, koji se u nedjelju započinje u kineskom gradu Chengduu, hrvatska muško-ženska stolnoteniska reprezentacija igrat će u skupini s Japanom, Indijom i Australijom.

Iz Europe na Svjetskom kupu nastupa samo pet reprezentacija, a jedna od njih je i Hrvatska. Prvi susret Hrvatska igra u nedjelju u 10 sati protiv Indije, u ponedjeljak u 5 sati s Australijom, a s Japanom naši stolnotenisači igraju u utorak također u 5 sati.

Od muških su u Kini Tomislav Pucar, Frane Kojić i Ivor Ban, od žena Lea Rakovac, Hana Arapović, Ivana Malobabić i Mateja Jeger Majstorović, dok su izbornici Neven Karković i Dragutin Šurbek.

“Veseli me ovaj zajednički uspjeh, prvi put u povijesti smo zajedno među elitom. Posebno me veseli sustav natjecanja, čini mi se da će biti atraktivnije nego dosad, a sada se želim u to uvjeriti na licu mjesta. Žao mi je što Andrej nije išao s nama, ali još nije sanirao ozljedu. Imamo adute – pojedinačno, u miksu i u parovima”, istaknuo je Neven Karković, izbornik muških.

Prvo se igra mješoviti par, potom ženski i muški singl, a za kraj ženski i muški par. Iz svake skupine dalje idu dvije prvoplasirane ekipe.

“Samim time što smo ovdje, postigli smo fenomenalan rezultat. Što se tiče djevojaka, posljednjih deset dana više smo radili individualno, imale su i ligaške mečeve te međunarodne turnire na kojima su pružile jako dobre igre. Osim nekoliko izuzetno jakih reprezentacija, vjerujem da možemo igrati sa svima. Jako mi je drago zbog ovog natjecanja jer se rijetko događa da smo svi zajedno, uglavnom je svatko u svom programu”, kazao je Dragutin Šurbek, izbornik stolnotenisačica.

Budući da je potvrđeno kako će disciplina mješovitih ekipa biti uvrštena u program Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028., ovogodišnje natjecanje dobiva dodatnu važnost jer se momčadi pripremaju za povijesni olimpijski debi tog formata.

Ekipe će se u Kini boriti za prestižni Guoliang–Sörling Trophy, a domaćin će pokušati osvojiti treći uzastopni naslov nakon dominantnih nastupa 2023. i 2024. Naime, posljednja dva naslova osvojila je Kina.

Skupine

Skupina 1: Kina, Egipat, Hong Kong, Čile

Skupina 2: Japan, Indija, Australija, Hrvatska

Skupina 3: Južna Koreja, Kineski Tajpeh, Švedska, SAD

Skupina 4: Njemačka, Francuska, Rumunjska, Brazil