Siže revolucionarna promjena pravila u atletici: Riješit će jednu od najvećih nepravdi?

Podijeli :

xStefanxMayerx EP_SMR via Guliver Image

Međunarodni atletski savez uveo je veliku novost koja bi trebala riješiti dugogodišnji problem dvoranske utrke na 400 metara. Svjetsko vijeće, koje je odluku donijelo na sastanku u Monaku, potvrdilo je promjenu formata finala na svjetskim dvoranskim prvenstvima.

U individualnim finalnim utrkama na 400 m više se neće koristiti staze 1 i 2 zbog izrazito oštrih zavoja koji trkače dovode u nepovoljan položaj. Te će staze ostati u uporabi samo za štafete 4×400 m, gdje se smatra da taj nedostatak ima manji utjecaj.

Nakon razmatranja nekoliko mogućih modela, odabrano je rješenje s dva finala. Umjesto jedne finalne utrke s osam natjecatelja, održat će se dvije utrke po četiri atletičara. Medalje će se dodjeljivati prema trima najbržim vremenima ostvarenima u obje finalne trke.

Novi sustav bit će premijerno primijenjen već sljedeće godine na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu u Poljskoj, koje se održava od 20. do 22. ožujka.