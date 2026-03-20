Bloudek uvjerljivo u polufinale SP-a, Nina Vuković nije uspjela

Hrvatski rekorder na 800 metara na otvorenom i u dvorani, 26-godišnji Marino Bloudek, uvjerljivim je kvalifikacijskim nastupom osvojio prvo mjesto u svojoj skupini i plasirao se u polufinale na dvoranskom Svjetskom prvenstvu koje je u petak započelo u poljskom Torunu.

Bloudek je vodio od prvog do posljednjeg metra utrke nametnuvši tempo u kojem je mogao kontrolirati ostale suparnike, a ciljem je prošao u vremenu 1:46.20 minuta.

“Imao sam snažne suparnike i znao sam da moram trčati taktičku utrku. Želio sam biti na čelu utrke i završiti među prvi ili drugi. Vodio sam cijelu utrku i imao potpunu kontrolu u prvih 600 metara, ali onda sam se malo umorio. U zadnjih sto metara mi je pomogla moja visina, jer imam duži korak pa nisam nikome dopustio da me lagano prestigne”, izjavio je hrvatski rekorder odmah nakon utrke.

Drugi je u njegovoj skupini bio 17-godišnji Amerikanac Cooper Lutkenhaus (1:46.24), vlasnik svjetskog rekorda do 20 godina (1:44.03), koji je također izravno izborio plasman u polufinale.

Po dvojici najbržih iz svake od šest skupina u polufinalu će se pridružiti još šestorica trkača s najboljim vremenima među onima koji se nisu izravno plasirali.

Bloudek je ukupno ostvario deveti rezultat u kvalifikacijama, a najbrži je bio Belgijac Eliott Crestan (1:45.51), pobjednik treće kvalifikacijske skupine. Posljednji koji je po vremenu ušao u polufinale bio je reprezentativac Saint Vincenta Handal Roban (1:46.58) koji je osvojio treće mjesto u Bloudekovoj skupini.

Polufinalne utrke atletičara na 800 metara na rasporedu su u subotu, a prva od tri skupine će startati u 13.08 sati.

“Sad se treba dobro odmoriti, nema vremena za slavlje, jer je sljedeća utrka za manje od 24 sata. Nije lako trčati u ovim ranijim terminima”, dodao je Bloudek.

Hrvatska 23-godišnja atletičarka Nina Vuković bila je nadomak plasmanu u polufinale na 800 metara na dvoranskom Svjetskom prvenstvu u poljskom Torunu, a “promašila” ga je za samo sedam stotinki.